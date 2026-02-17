Две школы и один детсад в Псковской области закрыли на карантин по ОРВИ

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области полностью закрыты один детский сад и две школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Помимо этого, в регионе закрыты 25 классов в 22 школах, одна группа в детском дошкольном учреждении, одна группа в среднем профессиональном учебном заведении.

Напомним, в 9 по 15 февраля в Псковской области зарегистрирован 4 681 случай ОРВИ, что на 7,4% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,8%.