Открылась регистрация на всероссийский проект «Истоки. Школа» в Псковской области

Всероссийский просветительский проект «Истоки. Школа» приглашает участников на летние заезды в Псковской области. Открыта регистрация на четыре новых заезда просветительского проекта от Роспатриотцентра Росмолодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

По традиции площадкой для встречи сотен единомышленников станет паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Мероприятие объединит свыше 700 участников из России, представляющих многообразие культур, возрастов и профессий. Среди гостей ожидаются представители разных национальностей и конфессий, несовершеннолетние, находящиеся на профилактическом учёте, активисты детских движений, педагоги и преподаватели, ветераны и участники боевых действий, а также семьи мобилизованных военнослужащих и молодые пары.

В 2026 году пройдёт четыре тематических заезда:

«Единство» - 9 июня – 13 июня 2026 года

Открывающий заезд проекта, посвященный Году единства народов России, который объединит участников разных национальностей и вероисповедания из разных уголков нашей страны.

«Детство»- 19 июня - 23 июня 2026 года

Заезд, направленный на интеграцию детей, состоящих на профилактическом внутришкольном учете в активную общественную деятельность.

«Воспитание» - 28 июня - 2 июля 2026 года

Программа заезда позволит современным педагогам и учителям изучить основы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, погрузит их в практики безоценочного мышления и воспитания в духе традиционных семейных ценностей.

«Семья» - 7 июля - 11 июля 2026 года

«Семейный заезд соберёт семьи разных поколений: от ситцевых, только начинающих совместную жизнь, до жемчужных, которые прошли вместе долгий путь с множеством испытаний. Вместе они поделятся опытом совместной жизни, воспитания детей, преодоления трудностей и попытаются найти ответ на вопрос «Что означает «крепкая семья»? Для маленьких участников заезда будет организована детская досуговая программа и совместные семейные активности», - отметили в центре.

Особенностью проекта в этом году является предоставление участникам возможности претендовать на гранты для реализации собственных общественно значимых инициатив.

«"Истоки. Школа" — это уникальное пространство для личностного роста, обмена опытом и формирования сильного гражданского сообщества, приверженного традициям и ценностям многонациональной России», - добавили организаторы.

Регистрация на участие по ссылке.