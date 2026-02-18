«Единая Россия» обеспечила приоритетное право студенческих семей на места в общежитиях

Законопроект «Единой России» поможет с получением мест в общежитиях вузов студенческим семьям. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям, отметила зампред Госдумы Анна Кузнецова.
Фото: пресс-служба Госдумы
«Единая Россия», действуя в векторе, обозначенном президентом, уже приняла несколько ключевых решений по поддержке студенческих семей, подчеркнула парламентарий.
Анна Кузнецова напомнила, что именно по инициативе партии в федеральном законодательстве впервые было дано определение студенческой семьи, и в регионах начали настраиваться для таких семей меры поддержки.
Председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев добавил, что новый закон – конкретная и важная мера поддержки.
По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. Уже работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребёнка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.
Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.