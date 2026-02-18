Списков кандидатов в присяжные заседатели составляют суды Псковской области

Списки кандидатов в присяжные заседатели на период 2026–2030 годов составляют суды Псковской области.

В соответствии с постановлением правительства Псковской области от 9 августа 2017 года №330, списки формируются для 1-го Западного окружного военного суда, Псковского гарнизонного военного суда, Псковского областного суда, Опочецкого районного суда.

Попасть в эти списки могут граждане, постоянно проживающие на территории региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа, в настоящий момент списки кандидатов в присяжные заседатели уже сформированы.

«Граждане, включенные в списки, могут ознакомиться с ними для проверки наличия в них своих данных, а также для уточнения персональных сведений. Срок подачи заявлений об исключении или исправлении неточностей ограничен, - рассказали в администрации. - В течение двух недель с момента опубликования данного сообщения кандидаты, у которых возникли обстоятельства, препятствующие исполнению обязанностей присяжных заседателей (в соответствии с федеральным законодательством), вправе подать письменное заявление об исключении из списка или исправлении неточных сведений. В заявлении обязательно нужно указать причину».

Ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели Опочецкого районного суда можно до 26 февраля в Опочке на улице Коммунальной, 8/15, в кабинете №41. Контактный телефон: 8 (81138) 2-18-08.