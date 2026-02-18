Списков кандидатов в присяжные заседатели составляют суды Псковской области

Списки кандидатов в присяжные заседатели на период 2026–2030 годов составляют суды Псковской области.
В соответствии с постановлением правительства Псковской области от 9 августа 2017 года №330, списки формируются для 1-го Западного окружного военного суда, Псковского гарнизонного военного суда, Псковского областного суда, Опочецкого районного суда.
Попасть в эти списки могут граждане, постоянно проживающие на территории региона.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа, в настоящий момент списки кандидатов в присяжные заседатели уже сформированы.
Ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели Опочецкого районного суда можно до 26 февраля в Опочке на улице Коммунальной, 8/15, в кабинете №41. Контактный телефон: 8 (81138) 2-18-08.