 
Общество

«Собственной персоной»: Антон Мороз об экономике, политике, спорте и благотворительности

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии — депутат Псковской городской Думы по округу №3. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним широкий круг вопросов, касающихся политики, экономики, спорта и благотворительности.

Уже полгода Антон Мороз активно работает в Псковском регионе, последние месяцы — в статусе депутата городской Думы. Как он оценивает главные итоги этой работы? Что уже удалось сделать в 3-м округе, а какие предвыборные обещания еще в работе? Каковы политические планы Антона Мороза на этот год? Как он оценивает темпы роста строительной отрасли региона? В какой стадии находится реализация благотворительных проектов?

Об этом и не только — в 13.04. Видеотрансляция из студии будет доступна на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

