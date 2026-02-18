136 тысяч иностранцев въехали в Псковскую область в 2025 году, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.

«Поскольку мы - субъект приграничный, то наша миграция, в отличие от многих субъектов, начинается непосредственно с пунктов пропуска, которые расположены в Псковской области. И, согласно имеющейся у нас информации, число иностранных граждан, въезжающих через контрольные пункты пропуска области, снизилось на 21%. Если в 2024 году въехали 174 тысячи иностранных граждан, то в 2025 году число таких граждан составило уже 136 тысяч человек. По направлению выезда ситуация сложилась в принципе аналогичная», - сказал Андрей Калинин.

В 2025 году из России через пункты пропуска в Псковской области выехала 131 тысяча иностранных граждан. Для сравнения, в 2024 году через Псковский регион РФ покинула 171 тысяча иностранцев.

«Много это или мало? Если сравнивать, наверное, за основу надо брать миграционную повестку. Когда обстановка в мире была другая, тогда через наши пункты пропуска въезжало и выезжало порядка 500 тысяч человек. Значительно отличается. Чаще всего к нам приезжают граждане из Латвии - более 50 тысяч человек. Также граждане из СНГ и Европы. Почти половина, 49%, граждан въехали на территорию России с частной целью, а более 30 тысяч иностранных граждан - со служебной целью. С целью работы за 2025 год прибыло на территорию Российской Федерации 7 176 иностранцев. И наименьшая доля, 1,3%, приходится на такую цель, как учеба», - подытожил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону.