 
Общество

136 тысяч иностранцев въехали в Псковскую область в 2025 году

0

136 тысяч иностранцев въехали в Псковскую область в 2025 году, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.

«Поскольку мы - субъект приграничный, то наша миграция, в отличие от многих субъектов, начинается непосредственно с пунктов пропуска, которые расположены в Псковской области. И, согласно имеющейся у нас информации, число иностранных граждан, въезжающих через контрольные пункты пропуска области, снизилось на 21%. Если в 2024 году въехали 174 тысячи иностранных граждан, то в 2025 году число таких граждан составило уже 136 тысяч человек. По направлению выезда ситуация сложилась в принципе аналогичная», - сказал Андрей Калинин.

В 2025 году из России через пункты пропуска в Псковской области выехала 131 тысяча иностранных граждан. Для сравнения, в 2024 году через Псковский регион РФ покинула 171 тысяча иностранцев. 

«Много это или мало? Если сравнивать, наверное, за основу надо брать миграционную повестку. Когда обстановка в мире была другая, тогда через наши пункты пропуска въезжало и выезжало порядка 500 тысяч человек. Значительно отличается. Чаще всего к нам приезжают граждане из Латвии - более 50 тысяч человек. Также граждане из СНГ и Европы. Почти половина, 49%, граждан въехали на территорию России с частной целью, а более 30 тысяч иностранных граждан - со служебной целью. С целью работы за 2025 год прибыло на территорию Российской Федерации 7 176 иностранцев. И наименьшая доля, 1,3%, приходится на такую цель, как учеба», - подытожил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026