Стало известно, где работают трудовые мигранты в Псковской области

4000 трудовых мигрантов въехали в Псковскую область в 2025 году, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.

«Граждане прибыли на территорию РФ в визовом порядке из таких стран, как Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Бангладеш. Указанная категория иностранных работников в основном задействована на сельскохозяйственных производственных предприятиях города Великие Луки, в городе Пскове - на предприятиях по пошиву одежды, на железной дороге в качестве монтеров железнодорожных путей», - сказал Андрей Калинин.

Численность иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, в течение последних 5 лет существенным образом не изменилась, составляет порядка 2500 человек.

«По безвизовому въезду в основном приезжают граждане Узбекистана и Таджикистана. У нас граждане Узбекистана преобладают в сфере трудовых правоотношений. На основании патентов эти категории граждан трудятся в сферах как сельского хозяйства, так и обрабатывающего производства. За свое пребывание в России они платят в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно в местный бюджет. Так вот, сумма поступившего в 2025 году налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составила 157 466 000 рублей», - отметил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону. 

Андрей Калинин напомним, что стоимость патента в прошлом году составляла за один месяц 6 767 рублей, в текущем году это 10 903 рубля.

