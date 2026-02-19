 
«Масленичный разгуляй»: традиции четвертого дня Масленицы

«Разгуляй» - четвёртый день Масленичной недели, в этом году он выпадает на 19 февраля. 

Сегодня Масленица переходит в свою самую активную и яркую фазу. Четверг традиционно открывает Широкую Масленицу — время, когда все домашние хлопоты и работа официально отходят на второй план.

​На Руси верили: кто в этот день останется дома и не присоединится к общему веселью, того ждут неудачи. Поэтому улицы городов и сел заполнились шумом, смехом и праздничной суетой.

​Главными событиями дня были кулачные бои: настоящая проверка на прочность и удаль. Мужчины сходятся «стенка на стенку», соблюдая кодекс чести (до первой крови и не бить лежачего). ​Взятие снежных городков: штурм ледяных крепостей — одна из самых зрелищных забав «Разгуляя».

Также было принято ездить на тройках лошадей с бубенцами и проводить скоростные спуски на санях с ледяных горок.

Вечером начинались прыжки через костер — символ очищения и подготовки к весне.

​Дух ​«Разгуляя» — это не просто отдых, а выплеск накопившейся за зиму энергии. В городах проходят ярмарки, где блины пекут прямо под открытым небом, а скоморохи вовлекают прохожих в бесконечные хороводы.

​«Главное сегодня — не стоять в стороне! Масленица прощает шум и озорство, ведь чем веселее мы встретим четверг, тем быстрее проснется природа», — отмечают фольклористы.

Празднование продлится до самого вечера, плавно переходя к «Тещиным вечеркам» в пятницу.

