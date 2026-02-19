Легендарный TIR Club в Пскове может вновь открыться

TIR Club может вновь открыться в Пскове. Загадочное видео, на котором вновь распахнули дверь легендарного клуба, опубликовано в обновленной группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Клуб TIR / «ВКонтакте»

В новой группе заведения появился клип, намекающий на возрождение культового бара города Пскова.

TIR-club в Пскове закрылся 27 июня 2025 года. В течение нескольких последних дней работы в заведении прошли прощальные концерты.

Напомним, бар открылся в конце 2003 года и стал точкой притяжения псковской неформальной молодежи. В нем проводились концерты известных российских и зарубежных рок-групп, дискотеки, а также тематические вечеринки на Halloween и Новый год.