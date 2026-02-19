 
Общество

Губернатор по поручению президента передал ордена Мужества семьям погибших защитников Отечества

0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды — ордена Мужества — семьям погибших в ходе проведения специальной военной операции сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Церемония прошла в четверг, 19 февраля, на площадке правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный сайт правительства Псковской области

«Трое воинов, Михаил Карпов, Владимир Куленков и Иван Чернышов, были примером для многих. Они обладали мужеством, высокими профессиональными качествами и всегда эффективно выполняли поставленные задачи. При этом уважительно относились к своим сослуживцам, своим товарищам и имели высокий авторитет в воинском коллективе. Своим подвигом пограничники спасли тысячи жизней, в том числе детей, стариков, женщин. Мы всегда должны помнить подвиг наших героев и помнить все, что они сделали для нашей области и нашей страны», — подчеркнул губернатор.

В память о беспримерном героизме защитников границы была объявлена минута молчания.

По поручению президента России глава региона передал ордена Мужества родственникам прапорщиков Михаила Карпова, Владимира Куленкова и Ивана Чернышова. Сотрудники регионального Пограничного управления награждены посмертно за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по пресечению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

После церемонии глава региона пообщался с родственниками погибших защитников Отечества.

«Мы сделаем и будем делать все, чтобы память о наших героях была увековечена. Хочу сказать, что мы с вами вместе, мы — одна большая семья. Всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны правительства Псковской области», — заключил Михаил Ведерников.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026