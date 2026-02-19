Губернатор по поручению президента передал ордена Мужества семьям погибших защитников Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды — ордена Мужества — семьям погибших в ходе проведения специальной военной операции сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Церемония прошла в четверг, 19 февраля, на площадке правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный сайт правительства Псковской области

«Трое воинов, Михаил Карпов, Владимир Куленков и Иван Чернышов, были примером для многих. Они обладали мужеством, высокими профессиональными качествами и всегда эффективно выполняли поставленные задачи. При этом уважительно относились к своим сослуживцам, своим товарищам и имели высокий авторитет в воинском коллективе. Своим подвигом пограничники спасли тысячи жизней, в том числе детей, стариков, женщин. Мы всегда должны помнить подвиг наших героев и помнить все, что они сделали для нашей области и нашей страны», — подчеркнул губернатор.

В память о беспримерном героизме защитников границы была объявлена минута молчания.

По поручению президента России глава региона передал ордена Мужества родственникам прапорщиков Михаила Карпова, Владимира Куленкова и Ивана Чернышова. Сотрудники регионального Пограничного управления награждены посмертно за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по пресечению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

После церемонии глава региона пообщался с родственниками погибших защитников Отечества.

«Мы сделаем и будем делать все, чтобы память о наших героях была увековечена. Хочу сказать, что мы с вами вместе, мы — одна большая семья. Всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны правительства Псковской области», — заключил Михаил Ведерников.