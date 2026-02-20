Стало известно, какого витамина не хватает в конце зимы

Весной организму человека не хватает витамина С, который он израсходовал в зимнее время, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ им. Канта Андрей Тарасов.

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам ученого, на переходе от зимы к весне, в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Витамин С содержится в свежих овощах и фруктах и ферментированных – например, в квашеной капусте, пишет РИА Новости.

«Очень много его в капусте. В 150 граммах капусты - квашеной или свежей, вполне суточную дозу можно получить витамина С. Обычная дешевая капуста», - добавил Тарасов.

Он добавил, что витамин С содержится и в цитрусовых, в том числе лимонах. Но их не стоит добавлять в горячий чай или воду, так как при высоких температурах витамин С разрушается, отставляя только кислый вкус.