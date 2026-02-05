Врач назвал оптимальную дозу квашеной капусты для здоровья

Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, заявил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Фото: freepik / azerbaijan_stockers

«Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года. И действительно, этот продукт обладает неоспоримыми полезными качествами — благодаря бактериям, вырабатывающимся в процессе брожения, капуста поддерживает микрофлору кишечника, помогая улучшать пищеварение. На этот же процесс позитивно влияет и клетчатка, которой богата капуста. Этот квашенный овощ содержит в себе витамин С, который, как мы знаем, поддерживает иммунитет, витамины В и К, а еще калий, магний и железо», — рассказал Андрей Тяжельников.

По его словам, квашеная капуста имеет низкую калорийность — всего 20 калорий на 100 граммов, поэтому продукт является хорошим дополнением в рацион тех людей, которые контролируют вес.

«Несмотря на свою пользу, включать квашеную капусту в свой рацион на ежедневной основе нет никакой необходимости. Для здорового взрослого человека достаточно употреблять этот продукт два-три раза в неделю по 150 граммов», — рассказал врач.

Собеседник отметил, что из-за брожения и ферментации квашеная капуста — продукт с выраженной кислотностью и повышенным содержанием соли и добавлением сахара, а если говорить про промышленную продукцию с полок магазинов, то и с консервантами. Всё это при большом потреблении снижает ее пользу и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и желудок, пишет РИА Новости. Домашняя капуста натурального брожения или продукт с минимальным составом предпочтительнее, добавил Андрей Тяжельников.