Продолжается оспаривание 420 часов обязательных работ Льву Шлосбергу*

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в апелляционном порядке продолжается в Псковском городском суде 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судебное заседание проходит по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной на приговор мирового судьи судебного участка №38 города Пскова, которым Льву Шлосбергу* назначено наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент».

Ранее заседание было перенесено в связи с поступившим заявлением осужденного для подготовки ходатайства об исследовании доказательств.

Напомним, сейчас Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.