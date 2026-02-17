 
Общество

Жалобу на назначение Льву Шлосбергу* обязательных работ суд продолжит рассматривать 20 февраля

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной на приговор мирового судьи судебного участка №38 города Пскова в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, отложено на 14.30 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Такое решение приняли в связи с поступившим заявлением осужденного для подготовки ходатайства об исследовании доказательств. 

В ноябре прошлого года мировой судья признал Льва Шлосберга* виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ, за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Заместителя председателя партии «Яблоко» приговорили к 420 часам обязательных работ. Адвокаты и политик обжалуют этот приговор. 

Напомним, сейчас Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В СИЗО политика отправили 5 декабря. 

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов. 

