В День защитника Отечества Псковские профсоюзы направили гуманитарный груз для участников СВО

В День защитника Отечества, сегодня, 23 февраля, Псковский областной совет профсоюзов передал гуманитарный груз одному из специальных подразделений министерства обороны РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

До этого руководством Псковского облсовпрофа была проведена большая работа с представителями среднего бизнеса, санаторно-курортными учреждениями и членскими организациями профсоюзов по сбору средств.

Груз будет доставлен непосредственно в зону боевых действий активистами АНО «Центр специальной подготовки населения «Парамед», который имеет большой опыт по логистике и транспортировке гуманитарной помощи в зону СВО.

«В настоящее время любой из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, либо профсоюзной деятельностью, вносит свой вклад в защиту Родины, приближение нашей общей Победы. К формированию гуманитарной помощи мы отнеслись скрупулёзно, понимая, что именно этот груз пойдёт для наших героических бойцов, совершающих каждый день подвиги, в праздник — в День защитника Отечества. Данная гуманитарная помощь состоит из дорогостоящих предметов, средств связи, радиостанций, спец. техники, генераторов и другой техники на сумму более миллиона рублей. Однако, именно эти предметы очень необходимы нашим военнослужащим, укрепят их материально-техническую базу и приблизят нашу общую победу над врагом. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, за искреннюю поддержку и неравнодушие. Помощь и посильное участие каждого имеет огромное значение для наших бойцов, поддерживает их боевой дух! Победа будет Za нами! С Праздником, дорогие военнослужащие! С Днём защитника Отечества!», — заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.