 
Общество

В День защитника Отечества Псковские профсоюзы направили гуманитарный груз для участников СВО

0

В День защитника Отечества, сегодня, 23 февраля, Псковский областной совет профсоюзов передал гуманитарный груз одному из специальных подразделений министерства обороны РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

До этого руководством Псковского облсовпрофа была проведена большая работа с представителями среднего бизнеса, санаторно-курортными учреждениями и членскими организациями профсоюзов по сбору средств.

Груз будет доставлен непосредственно в зону боевых действий активистами АНО «Центр специальной подготовки населения «Парамед», который имеет большой опыт по логистике и транспортировке гуманитарной помощи в зону СВО.

«В настоящее время любой из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, либо профсоюзной деятельностью, вносит свой вклад в защиту Родины, приближение нашей общей Победы. К формированию гуманитарной помощи мы отнеслись скрупулёзно, понимая, что именно этот груз пойдёт для наших героических бойцов, совершающих каждый день подвиги, в праздник — в День защитника Отечества. Данная гуманитарная помощь состоит из дорогостоящих предметов, средств связи, радиостанций, спец. техники, генераторов и другой техники на сумму более миллиона рублей. Однако, именно эти предметы очень необходимы нашим военнослужащим, укрепят их материально-техническую базу и приблизят нашу общую победу над врагом. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, за искреннюю поддержку и неравнодушие. Помощь и посильное участие каждого имеет огромное значение для наших бойцов, поддерживает их боевой дух! Победа будет Za нами! С Праздником, дорогие военнослужащие! С Днём защитника Отечества!», — заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026