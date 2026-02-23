С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковской области спикер Собрания Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В своем обращении Александр Котов отметил значимость этого праздника для всех россиян, подчеркнув, что он является «данью народной признательности нашей армии, военным-профессионалам и всем, кто выбрал путь службы Отечеству». Он также напомнил о богатой военной истории Псковской земли: «Псковская земля всегда была оплотом российского государства, а её славные сыновья – героическими защитниками Родины».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов подчеркнул важность памяти о предках, которые «доблестно сражались за свободу и независимость родной земли», и отметил, что сила армии заключается не только в военной мощи и боевых навыках, но и в духе, который объединяет всех, кто служит Родине.

«Чувство долга и ответственности за судьбу Отечества – выше личных интересов и даже выше собственной жизни», – добавил депутат.

В завершение своего обращения он выразил уважение к военнослужащим разных поколений, которые «по зову сердца выбрали военную службу» и «в тяжёлые времена защищали и защищают Родину на поле боя».

«С праздником воинской славы поколений! С Днём защитника Отечества!» - поздравил всех Александр Котов.