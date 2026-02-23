Владимир Путин поздравил защитников Отечества и пообещал укрепить ядерную триаду

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства назвал 23 февраля символом народной любви к армии и флоту, а также гордости за тех, кто стоит на страже суверенитета страны. Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.

Видео, опубликованное на сайте Кремля

По его словам, традиционный государственный праздник стал символом искренней народной любви к защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг.

«Из поколения в поколение мы бережно храним память о каждой странице ратной летописи Отечества. Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», — говорится в послании.

Владимир Путин также напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и подчеркнул, что чувство патриотизма испокон веков объединяло людей разных национальностей и вероисповеданий для защиты Родины.

«Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей — колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент заявил, что Россия продолжит укреплять армию и флот с учетом боевого развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний. Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире.

«Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях, а также наращивать темпы разработки перспективных систем для них. Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества», — сказал глава государства.

В завершение, Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал добра их семьям, родным и близким.