Профсоюзы СОЦПРОФ призвали уравнять права врачей в платных клиниках на досрочную пенсию

Объединение профсоюзов России продолжает отстаивать интересы работников в здравоохранении и образовании. Одна из ключевых проблем сегодня — явная несправедливость в пенсионных правах медицинских специалистов. Врачи, работающие в государственных и муниципальных учреждениях, имеют право на досрочную страховую пенсию при выработке специального стажа 25 (30) лет, в то время как их коллеги в частных (платных) клиниках, включая стоматологов и других специалистов, такого права лишены, несмотря на идентичный характер работы, те же профессиональные риски, стресс, ночные дежурства и контакт с инфекциями. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобная дискриминация подрывает всю систему здравоохранения и демотивирует кадры.

«Сегодня мы сталкиваемся с вопиющей несправедливостью: врачи в государственных больницах и поликлиниках после выработки льготного стажа могут выйти на досрочную пенсию, а их коллеги в платных клиниках, стоматологи, хирурги, терапевты и другие специалисты — нет. При этом они выполняют точно такую же работу, несут те же риски для здоровья, те же эмоциональные и физические нагрузки, спасают те же жизни. Разница только в форме собственности клиники. Это прямая дискриминация по признаку работодателя, которая противоречит принципам социальной справедливости», — отметил председатель.

Сергей Вострецов, вместе с профсоюзами, видят два развития событий: либо государство должно окончательно запретить платную медицину и вернуться к полностью государственной, бесплатной системе здравоохранения, где все ресурсы и внимание направлены на пациента, а не на извлечение прибыли, либо необходимо немедленно уравнять в правах всех медицинских работников независимо от того, где они трудятся — в бюджетной или коммерческой организации.

В ином случае, абсурдная ситуация продолжится: одни и те же люди работают и в государственной системе, и в частной практике, «сидят на двух стульях».

«В итоге бюджетная сфера страдает больше всего — лучшие кадры и силы уходят туда, где платят больше, а на основной работе остаются лишь повинность и выгорание. Деньги зарабатывают на платных услугах, а риски и нагрузку несут в государственной системе. Чтобы прервать этот порочный круг, мы требуем ввести жесткие ограничения на совмещение: вплоть до уголовной ответственности или очень высоких штрафов для тех, кто, работая в бюджетной медицине, параллельно ведет частную практику в той же специальности. Получил бесплатное медицинское образование за счет государства и налогоплательщиков — работай честно, без двойной игры. Только так можно вернуть престиж профессии врача, остановить отток кадров из государственной системы и обеспечить реальную защиту здоровья нации», — уверен Сергей Вострецов.

Позиция СОЦПРОФ особенно актуальна на фоне продолжающихся дискуссий о кадровом дефиците в здравоохранении. Многие врачи уходят в частный сектор из-за низких окладов в государственных учреждениях, но при этом лишаются важной социальной гарантии в виде досрочной пенсии. Альтернативой радикальным мерам могло бы стать общее повышение зарплат в бюджетной медицине до уровня, когда нужда в «халтуре» исчезнет, однако пока такие решения остаются точечными и недостаточными.

Таким образом, профсоюзы призывают федеральные власти, Минздрав и Социальный фонд России к честному и открытому диалогу. Медицинские работники, независимо от места работы, заслуживают равных прав и равного признания их тяжелого труда. Без устранения этой дискриминации невозможно решить проблему кадрового голода и обеспечить качественную медицинскую помощь для всех граждан страны.