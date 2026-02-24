Профсоюзы СОЦПРОФ призвали уравнять права врачей в платных клиниках на досрочную пенсию

Объединение профсоюзов России продолжает отстаивать интересы работников в здравоохранении и образовании. Одна из ключевых проблем сегодня — явная несправедливость в пенсионных правах медицинских специалистов. Врачи, работающие в государственных и муниципальных учреждениях, имеют право на досрочную страховую пенсию при выработке специального стажа 25 (30) лет, в то время как их коллеги в частных (платных) клиниках, включая стоматологов и других специалистов, такого права лишены, несмотря на идентичный характер работы, те же профессиональные риски, стресс, ночные дежурства и контакт с инфекциями. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобная дискриминация подрывает всю систему здравоохранения и демотивирует кадры.
Сергей Вострецов, вместе с профсоюзами, видят два развития событий: либо государство должно окончательно запретить платную медицину и вернуться к полностью государственной, бесплатной системе здравоохранения, где все ресурсы и внимание направлены на пациента, а не на извлечение прибыли, либо необходимо немедленно уравнять в правах всех медицинских работников независимо от того, где они трудятся — в бюджетной или коммерческой организации.
В ином случае, абсурдная ситуация продолжится: одни и те же люди работают и в государственной системе, и в частной практике, «сидят на двух стульях».
Позиция СОЦПРОФ особенно актуальна на фоне продолжающихся дискуссий о кадровом дефиците в здравоохранении. Многие врачи уходят в частный сектор из-за низких окладов в государственных учреждениях, но при этом лишаются важной социальной гарантии в виде досрочной пенсии. Альтернативой радикальным мерам могло бы стать общее повышение зарплат в бюджетной медицине до уровня, когда нужда в «халтуре» исчезнет, однако пока такие решения остаются точечными и недостаточными.
Таким образом, профсоюзы призывают федеральные власти, Минздрав и Социальный фонд России к честному и открытому диалогу. Медицинские работники, независимо от места работы, заслуживают равных прав и равного признания их тяжелого труда. Без устранения этой дискриминации невозможно решить проблему кадрового голода и обеспечить качественную медицинскую помощь для всех граждан страны.