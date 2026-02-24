 
Общество

В «Лизе Алерт» рассказали, как обезопасить ребенка от пропажи

Родителям нужно больше разговаривать с ребенком и предупреждать его о том, что нельзя говорить с незнакомцами и что-либо у них брать, рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

«Есть люди, которые могут их куда-то заманить, затащить – вот в таком формате. Поэтому для профилактики нужно объяснять детям, что ни с кем никуда идти нельзя - ни в какие дома посмотреть кошечку, собачку или покормить попугайчика – соответственно, это определенные риски», – рассказал координатор.

Кроме того, родителям необходимо объяснить детям, как вести себя, если они все-таки потерялись. Для этого в обязательном порядке ребенок должен знать наизусть: номер телефона родителей, их фамилию, имя и отчество, а также адрес дома, пишут РИА Новости.

«Потому что многие дети даже этого не знают. И здесь может быть ситуация, когда ребенок находится в полиции, но не может сказать, где он живет, и какая фамилия мамы или папы. То есть это должно быть наизусть у ребенка заучено», – добавил координатор отряда.

По его словам, главное правило при пропаже – не бояться просить о помощи. Даже простой звонок с телефона прохожего, сотрудника магазина или любого другого человека в разы ускорит поиск ребенка.

«Совет родителям - нужно с детьми больше разговаривать и понимать, куда они идут. Как-то быть ближе к ребенку, чтобы ребенок доверял и давал информацию», – подчеркнул Андрей Чернов.
