«Беседка»: Как скоро ждать весну? 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии — начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Ведущий Артем Татаренко узнает у нее, как скоро ждать весну.

Зима 2025/2026 годов выдалась неожиданно снежной и непривычно холодной. Укладывается ли это в климатическую норму? Были ли этой зимой какие-то погодные рекорды в Псковской области? Как долго еще продлится зима? Когда реки и озера нашего региона очистятся ото льда? Какой будет весна 2026 года по прогнозам синоптиков?

Об этом и не только — в 12.04.