В Пскове рассказали, сколько глобальных CO2 выбросов вызывает цифровая индустрия

О влиянии развития технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), на экологическую нагрузку цифровой инфраструктуры рассказал руководитель порховской некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский в эфире радио «ПЛН FM».

«Искусственный интеллект требует в десятки раз больше мощностей, чем обычные поисковые запросы. Инвестиции в строительство дата-центров постоянно растут, в том числе в России», - отметил эксперт. Он также сообщил, что крупные российские компании, включая «Росатом», инвестируют миллиарды рублей в строительство новых дата-центров с длительным сроком окупаемости — около десяти лет.

По словам гостя студии, информация независимо от расстояния сначала проходит через дата-центр, где происходит её обработка и хранение. Руководитель «Экомудрости» пояснил: «Мы подключены к определённому дата-центру, серверу, куда отправляется запрос, он его обработает и направит дальше. Поэтому путь данные проходят всегда через эти центры, даже если отправитель и получатель находятся рядом».

Тема хранения и дублирования информации неоднократно поднималась в ходе эфира. «Скачивание фильмов и перенос их на съёмные носители ведёт к дублированию данных и дополнительному потреблению ресурсов. Флешки тоже изготавливаются с использованием природных ресурсов», - указал Алексей Жуковский.

Он рекомендовал по возможности просматривать видеоконтент онлайн, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру: «Просмотр видео через потоковую передачу требует меньше копий и уменьшает экологический след по сравнению со скачиванием».

Гость студии также рассказал об использовании пресной воды для охлаждения дата-центров: «Для охлаждения серверов используют огромное количество воды. Дата-центры размещают возле крупных водоёмов. Вода проходит многоэтапную очистку, что также требует значительных энергетических затрат».

По словам Алексея Жуковского, в целом цифровая индустрия сейчас формирует около 4% глобальных выбросов углекислого газа, что сопоставимо с авиационной отраслью. Особое внимание директор «Экомудрости» призывает уделять развитию «зелёных» технологий и энергоэффективных решений в сфере дата-центров, чтобы минимизировать их экологический след.

