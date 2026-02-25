Сократить квоты на трудоустройство сирот и бывших заключенных хотят в Псковской области

Установление квоты в размере одного процента от среднесписочной численности работников для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, детей-сирот и бывших заключенных рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
По состоянию на 31 декабря 2025 года в Псковской области 172 организациям установлена квота для трудоустройства:
- 415 мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в течение одного года после окончания обучения;
- 342 места для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение первых трех лет после освобождения.
Вместе с тем трудоустроено в счет квоты 164 человека. Таким образом, квотируемые рабочие места заняты всего на 22%. Свободных рабочих мест остается 593, при этом в настоящее время на учете в органах службы занятости состоит всего 13 человек указанных категорий граждан.
Исходя из вышеизложенного, службе занятости области не представляется возможным обеспечить потребность работодателей в закрытии 593 имеющихся вакансий на квотируемые рабочие места.
Проект закона Псковской области не исключает меры поддержки в виде квотирования рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, но предлагает установить единый размер квоты.
«Если мы примем закон, разрыв между имеющимися местами с 21% какой станет?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.
«Сложно сейчас точно оценить, но рассчитываем, что в два раза этот процент увеличится», - ответила Алена Трунова.
«Мы ни с одним судом не дошли до наказаний. Мы выдавали предписания, и работодатель выполнял квоту. Также мы выдавали предписания работодателям, которые помогали занимать эти позиции», - подчеркнула Алена Трунова.
«Разные. Это отдельная квота. Там тоже 1-2% от среднесписочной численности. Хочу сказать, что те организации, которые подлежат квотированию, около 70% мы эту квоту выполнили, отрабатывали плотнее», - заключила Алена Трунова.
Законопроект поддержан депутатами для рассмотрения в двух чтениях.
