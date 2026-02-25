Сократить квоты на трудоустройство сирот и бывших заключенных хотят в Псковской области

Установление квоты в размере одного процента от среднесписочной численности работников для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, детей-сирот и бывших заключенных рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Псковской области 172 организациям установлена квота для трудоустройства:

415 мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 15 до 18 лет и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в течение одного года после окончания обучения;

342 места для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение первых трех лет после освобождения.

Вместе с тем трудоустроено в счет квоты 164 человека. Таким образом, квотируемые рабочие места заняты всего на 22%. Свободных рабочих мест остается 593, при этом в настоящее время на учете в органах службы занятости состоит всего 13 человек указанных категорий граждан.

Исходя из вышеизложенного, службе занятости области не представляется возможным обеспечить потребность работодателей в закрытии 593 имеющихся вакансий на квотируемые рабочие места.

Проект закона Псковской области не исключает меры поддержки в виде квотирования рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, но предлагает установить единый размер квоты.

«Текущий механизм квотирования разрабатывался очень давно. Тогда рынок труда рассматривался как рынок труда работодателя. За последние 14 лет многое произошло. Сейчас у нас исторические минимумы по уровню безработицы. В прошлом году прошла предметная проверка прокуратуры относительно этой механики, после чего нам выдали рекомендацию более предметно проводить проверки работодателей. Нас пожурили, что мы слишком лояльны к работодателям. Нами была проведен аудит. Мы выдали 27 предписаний, дошли до судов. Было вынесено семь предупреждений, большинство дел было закрыто. Суд не усмотрел нарушения работодателей. Так как широко трактовалась возможность работодателей по выполнению квоты. Мы предлагаем установить квоту в 1% для всех категорий в совокупности. У работодателя будет возможность самому выбрать категорию квотирования», - отметила в своем докладе министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

«Если мы примем закон, разрыв между имеющимися местами с 21% какой станет?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«Сложно сейчас точно оценить, но рассчитываем, что в два раза этот процент увеличится», - ответила Алена Трунова.

«Есть ли пример из судебной практики, когда суд посчитал, что вы неправы? Мы должны понимать, потому что будут обращения», - добавил Игорь Дитрих.

«Мы ни с одним судом не дошли до наказаний. Мы выдавали предписания, и работодатель выполнял квоту. Также мы выдавали предписания работодателям, которые помогали занимать эти позиции», - подчеркнула Алена Трунова.

«Скажите, у нас есть квотирование по инвалидам. Это разные вещи?» - поинтересовалась депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Елена Даньшова.

«Разные. Это отдельная квота. Там тоже 1-2% от среднесписочной численности. Хочу сказать, что те организации, которые подлежат квотированию, около 70% мы эту квоту выполнили, отрабатывали плотнее», - заключила Алена Трунова.

Законопроект поддержан депутатами для рассмотрения в двух чтениях.