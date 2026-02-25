На «Титан-Полимер» поступила новая партия оборудования для производства ПЭТ и ПБТ-гранулята





На площадку завода «Титан-Полимер» поступила очередная партия основного и вспомогательного оборудования для производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ). С конца прошлого года на объект доставлено порядка 700 единиц техники, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото: «Титан-Полимер»

В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения начнется активная фаза строительства предприятия и монтаж производственных установок.

Поступившее оборудование, в том числе охлаждающие установки, предназначено для обеспечения стабильного температурного режима при выпуске ПЭТ- и ПБТ-гранулята. Проектная мощность будущего комплекса составит до 140 тысяч тонн ПЭТ и 80 тысяч тонн ПБТ в год.

Реализация проекта позволит обеспечить предприятие собственным сырьем для производства БОПЭТ пленок, а также наладить выпуск ПЭТ-гранулята волоконного и бутылочного назначения, включая специальные марки. Производство ПБТ на площадке станет первым в России и обеспечит полное импортозамещение данного материала на внутреннем рынке, уточнили на заводе.

Продукцию завода планируется использовать, в том числе, в рамках работы межотраслевого Инжинирингового центра, который разместится на территории ОЭЗ «Моглино». Инновационная производственная площадка будет способствовать увеличению глубины переработки ПЭТ и ПБТ и выпускать полиэтилентерефталат-гликоль (ПЭТ-Г) и компаунды на основе ПЭТ, ПБТ и ПЭТ-Г.

Полиэтилентерефталат-гликоль представляет собой высококачественный конструкционный материал, применяемый в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, авиационную и автомобильную промышленность.