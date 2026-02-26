Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»

Доклад Никиты Хрущева, развенчавший культ личности Иосифа Сталина, оздоровил атмосферу в стране, но содержал много «полуправды и неправды», заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на научном совете Российского военно-исторического общества и призвал разобраться с «четырьмя миллионами доносов».
Фото: Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
XX съезд Коммунистической партии и доклад Никиты Хрущева сыграли позитивную роль в отношении оздоровления социальной атмосферы в стране, на нем было жестко заявлено о нарушениях, которые творились в 1930-х годах, в обществе появилось ощущение, что больших репрессий теперь не будет, состоялась культурная оттепель, появились новое кино, «лейтенантская» проза, писатели-деревенщики, перечислил на научном совете Российского военно-исторического общества, посвященном докладу «О культе личности и его последствиях», председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Валерий Фадеев.
Однако, продолжил он, во многом доклад был неоднозначным, содержал много «полуправды и даже неправды». В частности, отмечает Фадеев, в докладе Никита Хрущев заявил, что Лаврентий Берия был агентом иностранной разведки. В докладе не говорилось также о раскулачивании и коллективизации, не были названы причины большого террора.
Историкам, по словам Валерия Фадеева, необходимо ответить на вопросы о том, была ли в Советском Союзе «пятая колонна» и входил ли в нее, например, маршал Михаил Тухачевский и готовил ли он заговор против Сталина (на это многие из собравшихся на мероприятии историков из РВИО ответили: «Готовил»).
В 1937 году обвиненный в шпионаже и госизмене маршал был расстрелян. В 1957 году Михаил Тухачевский был реабилитирован, обвинение было признано сфальсифицированным.
25 февраля 1956 года в Москве, в последний день работы XX съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Он осудил практику политических репрессий 1930–1950 годов и возложил вину за них на Иосифа Сталина.
Обратил внимание Валерий Фадеев и на фразу писателя Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»
Председатель также заявил, что в обществе нет более или менее единой оценки Сталина и сталинской эпохи, но «бояться истории не надо». Он напомнил слова президента Владимира Путина, заявившего в 2022 году, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. Валерий Фадеев привел в пример мемориальные таблички репрессированных, которые на жилых домах размещал проект «Последний адрес».
«Это политический проект, а не проект памяти», — повторил свою позицию Валерий Фадеев. Однако фразы представителей другого лагеря о том. что «Сталин не виноват», «Сталин не знал», тоже несостоятельны, заявил он.
Научный директор РВИО Михаил Мягков в ходе обсуждения отметил, что у общества есть проект установки памятных знаков репрессированным военачальникам. Говоря о докладе Никиты Хрущева, он заметил, что нужны дополнительные исторические изыскания о том, как готовился доклад, пишет РБК. По его словам, съезд — это переломный момент, об этом говорится и в новых учебниках по истории.
Научный директор привел данные комиссии, изучавшей данные с 1921 по 1953 год, — 3,8 миллиона человек жертв, из которых 700 тысяч были приговорены к высшей мере наказания (смертной казни).
«Я думаю, что юридически это не будет сделано никогда», — говорил в декабре глава РВИО, помощник президента Владимир Мединский, отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на форуме «Вместе победим» в декабре прошлого года.
Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в декабре 1953 года приговорило Лаврентия Берию к расстрелу с конфискацией имущества, признав виновным в измене Родине, шпионаже и организации преступной группы. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, 23 декабря 1953 года.