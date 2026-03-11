ВОЗ обновила стандарты артериального давления

Международное медицинское сообщество всерьез пересмотрело подход к оценке «нормальных» показателей артериального давления. Если еще пару лет назад участковые терапевты не видели ничего страшного в цифрах типа 140/90, считая их вариантом нормы, то сегодня эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют начинать жестко контролировать свое давление уже при отметке выше чем 120/80.

Причиной тому стали многочисленные исследования, проведенные за последнее десятилетие врачами по всему миру. Еще в 2017 году пересмотреть нормативы призвала Американская ассоциация кардиологов, заявив о том, что верхний предел нормы АД — 130/80. Стабильное превышение этих цифр говорит о патологически опасной нагрузке на сердце и сосуды. А примерно с прошлого года западные врачи пошли еще дальше, рекомендовав завести домашний тонометр тем пациентам, давление которых регулярно превышает 120/80.

Накопленные данные недвусмысленно говорят о том, что даже незначительное превышение давления, на которое раньше попросту не обратили бы внимания, может служить предвестником инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых катастроф, пишет Vologda-poisk.ru. Риск осложнений при давлении 130–139/80–89, как показывают исследования, почти удваивается в сравнении с теми, чье давление держится ниже цифр 120/80.

При этом речь далеко не обязательно должна идти о приеме таблеток от давления. Хороший и грамотный кардиолог, увидев, что давление пациента стабильно превышает 130/80, прежде всего наверняка не выпишет медикаменты, а даст четкие и грамотные рекомендации: избегать стрессов, больше двигаться, отказаться от курения, алкоголя и прочих вредных привычек, нормализовать вес и следить за питанием, количеством употребляемых соли и сахара и так далее.

Даже такие простые меры способны снизить давление на 5–15 миллиметров ртутного столба, дав эффект, сопоставимый с гипотензивными препаратами. Главное — не упустить нужный момент.