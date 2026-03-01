Новые схемы обмана появились у мошенников в преддверии 8 марта

Мошенники в преддверии Международного женского дня прибегают к различных схемам обмана россиян, среди основных - доставка цветов и подарков, различные розыгрыши косметики и украшений, а также просьбы срочно помочь деньгами на подарок со взломанных аккаунтов, рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

«Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Сюда входят массовые звонки и смс от имени курьерских служб или "Почты России" о заказанной доставке цветов, подарков. Для "подтверждения личности" просят сообщить код из смс», - говорит он.

Кроме того, могут быть сообщения в соцсетях и мессенджерах о «выигрыше» косметики, украшений или сертификатов - чтобы получить его требуется оплатить «доставку» или перейти по вредоносной ссылке.

«Наконец, взлом аккаунта и рассылка друзьям от его имени сообщений с просьбой срочно помочь деньгами на подарок. Особой популярностью у мошенников пользуются поддельные сайты с бросовыми ценами на приобретение, а также доставку, цветов и ювелирных украшений», - подчеркнул Бедеров.

Чтобы не стать жертвой, необходимо соблюдать цифровую гигиену и следовать простым правилам. При получении предложения, связанного с праздником, нужно искать официальную информацию. Если звонят из службы доставки, лучше перезвонить в компанию по номеру с её официального сайта, пишут РИА Новости.

«Помните, ни одна настоящая организация - банк, госорган, почта, курьер - никогда не будет запрашивать у вас код, пришедший в смс-сообщении. Его разглашение почти всегда ведет к краже денег. Не поддавайтесь давлению. Мошенники создают искусственное ощущение срочности ("акция ограничена", "посылка будет возвращена"). Взвешенное решение и проверка информации — ваша лучшая защита», - заключил Бедеров.