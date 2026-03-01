 
Общество

Новые схемы обмана появились у мошенников в преддверии 8 марта

0

Мошенники в преддверии Международного женского дня прибегают к различных схемам обмана россиян, среди основных - доставка цветов и подарков, различные розыгрыши косметики и украшений, а также просьбы срочно помочь деньгами на подарок со взломанных аккаунтов, рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

«Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Сюда входят массовые звонки и смс от имени курьерских служб или "Почты России" о заказанной доставке цветов, подарков. Для "подтверждения личности" просят сообщить код из смс», - говорит он.

Кроме того, могут быть сообщения в соцсетях и мессенджерах о «выигрыше» косметики, украшений или сертификатов - чтобы получить его требуется оплатить «доставку» или перейти по вредоносной ссылке.

«Наконец, взлом аккаунта и рассылка друзьям от его имени сообщений с просьбой срочно помочь деньгами на подарок. Особой популярностью у мошенников пользуются поддельные сайты с бросовыми ценами на приобретение, а также доставку, цветов и ювелирных украшений», - подчеркнул Бедеров.

Чтобы не стать жертвой, необходимо соблюдать цифровую гигиену и следовать простым правилам. При получении предложения, связанного с праздником, нужно искать официальную информацию. Если звонят из службы доставки, лучше перезвонить в компанию по номеру с её официального сайта, пишут РИА Новости.

«Помните, ни одна настоящая организация - банк, госорган, почта, курьер - никогда не будет запрашивать у вас код, пришедший в смс-сообщении. Его разглашение почти всегда ведет к краже денег. Не поддавайтесь давлению. Мошенники создают искусственное ощущение срочности ("акция ограничена", "посылка будет возвращена"). Взвешенное решение и проверка информации — ваша лучшая защита», - заключил Бедеров.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026