В Себеже двое жителей региона предстанут перед судом за контрабанду крупной партии сигарет

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Псковской области и направила в Себежский городской суд для рассмотрения. Подозреваемые обвиняются в приобретении немаркированной табачной продукции и попытке ее незаконного вывоза за границу в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Действия обвиняемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ: пункт «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта табачной продукции без маркировки в крупном размере) и пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемые приобрели у неустановленных лиц и хранили 6 тысяч 620 пачек сигарет стоимостью более 893 тысяч рублей. С целью незаконного сбыта на территории Латвии они спрятали товар в оборудованных тайниках грузового поезда для последующего перемещения через границу.

Преступные действия жителей региона пресечены сотрудниками Псковской таможни при досмотре поезда. Табачная продукция изъята из оборота.

Уголовное дело направлено в Себежский городской суд для рассмотрения по существу.

