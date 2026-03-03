В 2026 году выйти на пенсию смогут более 8 тысяч жителей Псковской области

В 2026 году право на страховую пенсию по старости появилось у более чем 8 тысяч жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Социального фонда России, пенсия по общим основаниям в этом году назначается мужчинам 1962 года рождения в возрасте 64 лет и женщинам 1967 года рождения в возрасте 59 лет. Для этого необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

При назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях в стаж, помимо трудовой деятельности, включаются и ряд нестраховых периодов, за которые также начисляются пенсионные коэффициенты. К ним относятся уход за ребенком до полутора лет, уход за нетрудоспособным гражданином, служба в армии.

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее месяца до выхода на заслуженный отдых — через Госуслуги, лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в МФЦ или через работодателя.

Напомним, что с января текущего года проведена индексация страховых пенсий по старости на 7,6%, а размер фиксированной выплаты увеличился до 9 584,69 рубля.

При достижении пенсионного возраста отделение СФР по Псковской области уведомит гражданина о возможности подать заявление о назначении страховой пенсии на портале Госуслуг в автоматическом режиме. Электронный сервис предложит ответить на вопросы для проверки полноты сведений и расчёта размера пенсии, а также выбрать способ её получения: на банковский счёт или через почту.

Жители Псковской области могут самостоятельно проверить полноту и достоверность учтенных пенсионных прав, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Если сведения о трудовой деятельности в выписке окажутся неполными, можно подать заявление о корректировке индивидуального лицевого счета и приложить либо предоставить лично в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области подтверждающие документы.

Отметим, что некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. К ним относятся работники с тяжёлыми и опасными условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также лица с длительным, северным или специальным стажем.

Вопросы можно задать, позвонив в единый контакт-центр: 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный). Сотрудники отделения Соцфонда готовы ответить с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу с 8.30 до 15.30.