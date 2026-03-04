Весна плывет

Настоящая зима со снежным покровом не только радует, но и может грозить весной резким подъёмом уровня воды из-за таяния снегов. И тогда весна оборачивается борьбой со стихией. Псковская Лента Новостей вспомнила наиболее сильные наводнения в Псковской области за последний десяток лет и узнала у экспертов, грозит ли региону половодье с приходом весны в этом году.

Псков под водой

Кадры этого наводнения в Пскове, когда в начале апреля 2011 года из-за резкого повышения уровня воды реки Великая и ее притоки - Пскова и Мирожка - вышли из берегов, встречаются в Сети и до сих пор производят впечатление. Вода заполнила Финский парк и Золотую набережную. Причем, она доходила до окон первого этажа зданий.

«Такого половодья в Пскове не было уже много лет: затопленным оказался центр города», - писали тогда СМИ.

Особую тревогу вызвал факт нахождения в зоне разгула стихии Мирожского монастыря. Вода в Спасо-Преображенский собор обители начала поступать 9 апреля, она заполнила вентиляционные каналы, затопила котельную, трапезную монастыря, продуктовый склад и другие помещения. В отдельных зданиях обители уровень воды достигал 50-70 сантиметров.

Правда, как тогда сообщали в региональном управления МЧС, ситуация не критическая - даже по отметкам в самом монастыре видно, что в 1900-м, 1928-м и в 1960-м годах вода поднималась гораздо выше этого уровня.

Однако предпринимались все меры, чтобы побороть стихию и справиться с последствиями паводка. В частности, саперы 76-й десантно-штурмовой дивизии занимались подрывом льда на реке, а сотрудники МЧС и волонтеры откачивали воду. В результате работы уникальные фрески Спасо-Преображенского собора монастыря не пострадали. А региональные власти задумались о строительстве дренажной системы, чтобы защитить памятник от затопления в дальнейшем.

Смыло дороги и мосты

Два года спустя ситуация повторилась, но областная столица пережила паводок относительно спокойно. Зато досталось другим муниципалитетам Псковской области. В частности, в Порхове в ночь на 21 апреля 2013 года в результате активного таяния снега и разлива реки Шелонь оказались подтопленными жилые дома, а их жильцов пришлось эвакуировать.

«Людям, чьи дома оказались окружены водой, было предложено временно разместиться в общежитии профессионального училища. Сброс воды с Дедовичского водохранилища также находится под контролем оперативных групп. Каждые два часа руководство ГРЭС представляет информацию о высоте поднятых затворов плотины, количестве сбрасываемой воды», - цитировал ПЛН сообщение регионального управления МЧС.

В деревне Антоново Опочецкого района паводок смыл мост через реку Исса. Жители деревень Антоново, Максимиха, Жарки рисковали остаться без связи с внешним миром. Местные власти оперативно приняли меры, чтобы осуществлять снабжение деревень по воде. Впоследствии мост восстановили. Были выделены средства и на ремонт дорог, пострадавших от паводка.

Внезапная вода

Три года назад Порховский район и еще несколько муниципалитетов снова оказались в числе территорий, пострадавших от паводка.

По данным МЧС, 28 марта 2023 года были зарегистрированы подтопления в пяти муниципалитетах региона, в трёх из них - Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах - введен режим повышенной готовности. Вода стояла почти на 60 приусадебных участках, подтоплены один автомобильный мост и один участок дороги, поврежден один пешеходный мост.

Самая сложная ситуация сложилась в Порхове. «Здесь река Шелонь поднялась значительно выше своего обычного уровня. С гражданами, дома которых расположены вдоль берега реки, ведётся постоянное взаимодействие», - сообщалось на заседании правительства области и постоянно действующего штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Вода пришла так быстро, что жителям Порхова пришлось экстренно собирать вещи и покидать опасные участки. Вода подступила внезапно, сначала разлиласьна прибрежные дороги, а после проникла через калитки жилых домов. По улицам передвигаться можно передвигаться только на лодке. У порховчан были затоплены подвалы. «Газовый котел утонул, коты в ужасе, собаки привязаны к забору за домом. Водопровод отключен, оборудование ушло под воду. Электроэнергию и газ перекрыла ещё вчера утром», - рассказала нам жительница улицы Береговой в Порхове.

Затопило прибрежные улицы и в другой части города. Жильцы дома, расположенного вблизи Порховской крепости, вывозили вещи на лодке. Был закрыт пешеходный мост через реку Шелонь. На период половодья людей просили пользоваться автомобильным мостом.

Жителям соседнего Дедовичского района тоже пришлось трудно. От наводнения пострадали многие деревни и дачные посёлки.

Вместе с талыми водами

В этом году после морозов резко потеплело. Большие сугробы тают, а на реках вот-вот тронется лед. Обилие снега, особенно на юге области, вызывает тревогу - не ждет ли нас в конце марта-начале апреля очередное наводнение?

Специалисты уверены, что нет. «Зима в этом году выдалась снежной, особенно в южных районах области. Количество осадков было большим, и в некоторых местах возникали проблемы с электроснабжением. Однако говорить, что у нас происходит что-то аномальное, из ряда вон выходящее, наверное, нельзя. Все мы прекрасно помним, что всегда был снег. В этом году снег выпал, можно было покататься. Запасы снега большие по югу области, но существенным образом на паводковую ситуацию повлиять это не должно», - пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев.

Замначальника регионального управления МЧС подчеркнул различие между понятиями паводок и половодье: паводок возникает при быстром подъёме воды, а половодье - это более длительный процесс весеннего подъёма уровня водоёмов из-за таяния снега и льда.

По его словам, начало половодья в Псковской области ожидается в конце марта – начале апреля. «Интенсивность паводков зависит от множества факторов, включая погодные условия и состояние ледового покрова на водоёмах региона», - уточнил Артур Бугаев. И отметил, что пик половодья может прийтись на вторую декаду апреля.

Неелово весной 2023 года. Фото из архива ПЛН

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова не исключает паводочных процессов (резкого подъема воды) в конце марта - начале апреля. «Вместе с этими талыми водами к нам придет и весна», - добавила она.

Синоптик отметила, что характер весны может быть разным: самый трудный вариант - дружная весна, когда теплый воздух и перепады ночных температур приводят к быстрому таянию, вода не успевает впитаться в почву, и это грозит подтоплениями. Более мягкий сценарий - антициклон, при котором днем тает, а ночью подмораживает, и вода уходит постепенно.

«Предварительно мы думаем, что паводок будет средний. Должен быть один пик, не будет повторного замерзания и второго пика. И мы должны уложиться в средние многолетние нормы без интенсивных превышений. Те места, которые обычно подтапливаются, они обязательно подтопятся. Не нужно предполагать, что, если мы не ожидаем интенсивного паводка, там будет сухо. Нет. Там, где должно быть мокро, обязательно будет мокро. Но не будут затоплены те места, которые обычно не подвергаются подтоплению», - пояснила Тала Нещадимова.

Поэтому прогноз такой: наводнений не будет, но некоторые проблемы весна все же принесет. Например, по словам Артура Бугаева, под угрозой подтопления в период активного таяния снега может оказаться улица Застенная в районе Неёлово - коттеджный посёлок на левой стороне при движении от города.

Также есть риск подтоплений в городской черте Пскова - например, в районе, который в народе называют «Болотом», где зачастую засыпаны канализационные канавы, без которых решить проблему крайне проблематично. «Альтернативы канализационным канавам в районах нет, - заявил он. - В районе «Болото», действительно, есть проблемы: там традиционно, постоянно подтапливает».

По его словам, органы местного самоуправления должны брать такие места на контроль и заблаговременно проводить предупредительные работы: расчищать, готовиться с осени. А главный совет для жителей, - самостоятельно «поднимать» свои участки: завозить грунт, песок и проводить обкапывание.

Одним словом, надеется, что весеннее половодье существенного ущерба не нанесет и быстро вернется в границы берегов. А нас ждет теплая весна без каких-либо неприятностей и проблем.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН