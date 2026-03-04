 
Общество

Выход на лед запрещен в Новоржевском и Куньинском округах

Запрет выхода на лед начал действовать с сегодняшнего дня в Новоржевском и Куньинском муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружных администрациях.

С 4 марта запрещен выход и выезд автотранспорта на лед водных объектов на территории Новоржевского муниципального округа. Соответствующее постановление подписала глава округа Любовь Трифонова.

«Весна в нашем округе вступает в свои права. Под воздействием тепла и солнечных лучей резко меняется структура льда, он теряет прочность и целостность, становится пористым. Выход на весенний лед крайне опасен для жизни! Просим всех беречь свою жизнь и здоровье. Особенно важно объяснять детям, почему нельзя выходить на лед — их безопасность в первую очередь зависит от нас, взрослых. Будьте внимательны, следите за детьми и родственниками, и берегите себя и своих близких!» — предупредили в окружной администрации.

Аналогичный документ был подписан главой Куньинского округа Олегом Лебедевым.

«На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Куньинского муниципального округа, с 4 марта запретить выход населения на лед водных бассейнов, расположенных на территории округа. Под воздействием плюсовых температур лед на водоемах уже стал рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Берегите себя!» — предупредили в администрации.

Напомним, запрет выхода на лед уже действует в Пушкиногорском, Великолукском, Невельском, Локнянском, Псковском, Дновском и Новосокольническом округах, а также в Пскове и Великих Луках. 

