Сбер представил ГигаЧат Бизнес — корпоративную платформу для создания ИИ-агентов

Сбер предоставил доступ к корпоративной платформе GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) — с ней компании могут создавать персонализированных ИИ-агентов. Полностью российское решение настраивается под конкретные запросы и потребности бизнеса. Это помогает сотрудникам автоматизировать рутинные операции, повышает продуктивность и скорость работы. Пользователям сразу «из коробки» доступны базовые сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Платформа доступна в трех конфигурациях, чтобы закрыть потребности любого бизнеса. Локальная — программно-аппаратный комплекс для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры с наивысшими требованиями к безопасности. Облачная (SaaS) – для компаний, которым важно быстро масштабироваться. Гибрид — подходит среднему и крупному бизнесу, работает в приватном облаке, данные хранятся на серверах компании, а модель не хранит данные после генерации ответа.
Платформа обеспечивает контроль доступа, политику безопасности и модерацию контента. Компания может управлять агентами, которых создают сотрудники и настраивать правила их работы.
Решение разрабатывает дочерняя компания Сбера – «Салют для бизнеса».
На сегодняшний день уже тысячи бизнес-клиентов Сбербанка оценили возможности ИИ-решений на базе GigаСhat — с его помощью компании усилили существующие решения, создали новые сервисы и повысили эффективность бизнес-процессов.