С 2028 года у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

С 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас появится третий обязательный экзамен, <...> это важный предмет», — сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами, добавил Музаев.

Как объясняли в Минпросвещения, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают, пишет РИА Новости. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. В ведомстве отмечали, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.