Учиться никогда не рано и никогда не поздно — директор Института непрерывного образования ПсковГУ

О работе Института непрерывного образования Псковского государственного университета, который с 2011 года занимается дополнительным образованием детей и взрослых, рассказала директор института Наталья Милька в эфире радио ПЛН FM.

«Мы проводим всевозможные семинары, мастер-классы, обучающие мероприятия для разных категорий лиц — это могут быть школьники, студенты, преподаватели, а также представители организаций и органов власти», — отметила гостья студии.

Особое внимание директор института уделила тому, что обучение доступно для людей любого возраста. Самый старший студент, по словам Натальи Милько, был в возрасте 72 лет. «Учиться никогда не рано и никогда не поздно. Мы видим, что современные тенденции и быстро меняющиеся технологии требуют постоянного профессионального роста, и образование должно идти через всю жизнь», — подчеркнула она.

Институт реализует программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, а также дополнительные общеобразовательные курсы. Среди направлений — языковая подготовка, профессиональная переподготовка, обучение для педагогов и курсы для подготовки к поступлению в вуз. «У нас есть подготовительное отделение, Центр языковой подготовки, Центр компетенций беспилотных систем и отделение профессионального роста научно-педагогических работников», — пояснила директор.

Наталья Милько также обратила внимание на востребованность услуг института: «Студенты понимают, что дополнительное образование — это дополнительные возможности для трудоустройства и карьерного роста. Мы стараемся делать наши программы доступными и разнообразными, чтобы каждый мог найти для себя что-то полезное». 

