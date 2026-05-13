 
Общество

Свыше 4 тысяч детей получили льготные путевки для отдыха в оздоровительных лагерях в Псковской области

0

Более 4 тысяч детей получили льготные путевки для отдыха в оздоровительных лагерях в Псковской области. Ход подготовки к летней оздоровительной кампании и подбор кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления в 2026 году обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сегодняшний день проведены ремонтные работы в детских лагерях на более чем 25 млн рублей.

92% предписания выполнены, произведен закуп оборудования. В целях доставки детей заключены договора с девятью транспортными организациями.

С 9 марта ведется прием заявок на путевки. Изъявили желание поехать в лагерь 8 136 человек. 4 230 детей получат льготные путевки.

Параллельно ведутся работы по подготовке кадров. Обеспеченность составляет 82%.

В целях подготовки проводятся мероприятия по повышении квалификации (ряд семинаров) для начальников, воспитателей и спасателей.

«На данный момент необходима помощь в ремонтных работах и вопросах обеспечения генераторами на случаи чрезвычайной ситуации», - резюмировала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026