Свыше 4 тысяч детей получили льготные путевки для отдыха в оздоровительных лагерях в Псковской области

Более 4 тысяч детей получили льготные путевки для отдыха в оздоровительных лагерях в Псковской области. Ход подготовки к летней оздоровительной кампании и подбор кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления в 2026 году обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сегодняшний день проведены ремонтные работы в детских лагерях на более чем 25 млн рублей.

92% предписания выполнены, произведен закуп оборудования. В целях доставки детей заключены договора с девятью транспортными организациями.

С 9 марта ведется прием заявок на путевки. Изъявили желание поехать в лагерь 8 136 человек. 4 230 детей получат льготные путевки.

Параллельно ведутся работы по подготовке кадров. Обеспеченность составляет 82%.

В целях подготовки проводятся мероприятия по повышении квалификации (ряд семинаров) для начальников, воспитателей и спасателей.