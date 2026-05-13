Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятий отдыха и оздоровления подписали в Пскове

Подписание соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий отдыха и оздоровления на территории Псковской области между министерством образования региона, Псковским государственным университетом, Псковским реготделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Всероссийским детским центром «Печоры» состоялось сегодня в региональном правительстве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подписали документ министр образования Александр Сорокин, врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, председатель псковского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева, и. о. директора детского центра «Печоры» Виталий Розонов.

Цель подписания соглашения - сотрудничество сторон в сферах воспитания и гражданско-патриотического развития детей, развития дополнительного образования и разработки каникулярных образовательных программ, организации отдыха и оздоровления детей, развитие кадрового потенциала сферы воспитания и детского отдыха через обучение и сертификацию специалистов, внедрение инновационных образовательных и каникулярных программ, а также цифровых решений для мониторинга и сопровождения детей, укрепление межведомственного взаимодействия и распространение лучших практик на региональном и федеральном уровнях.

Подписание соглашения стало финальной точкой заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.