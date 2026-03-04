Президент поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам усилить работу по профилактике подростковой агрессии в учебных заведениях.

«Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактике и предотвращении подобных преступлений», - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

По словам президента, подростков из проблемных семей важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, работу молодежных общественных объединений, пишет «Интерфакс».

Путин отметил, что ситуация с ростом подростковой преступности «требует адекватного и оперативного реагирования». «Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду», - пояснил президент.