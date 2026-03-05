Прокурор обжалует перевод Анастасии Повторейко под домашний арест

В Псковский областной суд поступило апелляционное представление прокурора об отмене домашнего ареста для бывшего главного врача Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутата Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее Псковский городской суд в отношении отстраненной от должности главного врача областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура города Пскова подала представление об отмене постановления суда первой инстанции и избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Анастасию Повторейко обвиняют в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, она искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Судебное заседание назначено на 11.00 6 марта.