 
Общество

Премьера спектакля «То самое» состоялась в Великолукском театре

Премьера спектакля «То самое» состоялась в Великолукском драматическом театре 7 марта, сообщается в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем с премьерой спектакля "То самое" коллектив театра: артистов, художественно - постановочную часть, помощников режиссёра, пошивочный, бутафорский, столярный, реквизиторский цеха, администрацию театра, технические службы и многие другие подразделения! Коллеги, спасибо вам за профессиональную и искреннюю работу! Желаем спектаклю "То самое" долгой и счастливой жизни, зрительской любви и аншлагов! В добрый путь!» - говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: Мария Пономарева
 

«Вспомните себя в детстве, своих друзей, с которыми вы изучали этот невероятный мир, как строили шалаши, сплавлялись на самодельных плотах по весенним лужам, в первый раз влюблялись и разочаровывались, учились прощать или, наоборот, дрались за то, во что верили. Те мальчики и девочки, что когда-то клялись всегда оставаться настоящими, давно выросли, превратились в серьезных людей, у которых нет времени до шуток и игр», - говорится в аннотации к спектаклю.

