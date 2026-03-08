 
Общество

Фотофакт: Рыбаков заметили на льду реки Великой в Писковичах

0

Рыбаков заметили на льду реки Великов в деревне Писковичи Псковского муниципального округа, несмотря на запрет выхода на лед, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

«На реке Великой рыбаки игнорируют запрет выхода на лёд. Там ещё и судно на воздушной подушке проехало», - сообщил очевидец.

Напомним, на территории Псковской области запрет выхода на лед введен во всех 26 муниципальных образованиях.

Несоблюдение запрета выхода на лед является нарушением статьи 2.29. закона Псковской области от 4.05.2003 г. N268-ОЗ (ред. 6.02.2025 г.) «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф для граждан в размере двух тысяч рублей, для должностных лиц - четыре тысячи рублей, для юридических лиц - пять тысяч рублей.

 

Категорически запрещается выходить на лед и заниматься подледным ловом рыбы во избежание несчастных случаев. Увидев детей на льду, необходимо убедить их уйти с водоема. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.

