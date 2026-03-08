 
Общество

Завершилась регистрация на конференцию «Работа в команде» от псковской больницы

Регистрация на конференцию «Работа в команде» от Псковской областной клинической больницы завершилась сегодня, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Регистрация на конференцию "Работа в команде" закрыта! Благодарим всех, кто проявил интерес к научно-практической конференции для операционных медсестёр! Регистрация завершена, и мы с радостью ждём всех зарегистрированных участников 21 марта в ПОКБ», - говорится в сообщении.

Конференция состоится 21 марта по адресу: улица Малясова, 2, большой конференц-зал. Начало в 10:00 (регистрация с 9:30).

«Для вас — актуальные доклады от коллег из СПбГБ №40, Гатчинской КМБ и ПОКБ, практические сессии, работа с психологом и общение с единомышленниками», - добавили в больнице.

