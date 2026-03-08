Праздничный концерт «Весенний комплимент» состоялся в Стругокрасненском округе

Праздничный концерт под символичным названием «Весенний комплимент» прошел в Стругокрасненском Доме культуры 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

«8 марта – Международный женский день, это время, когда прекрасная половина человечества принимает подарки и пожелания в свой адрес», - отметили в администрации.

Со словами поздравлений к зрителям в зале обратился заместитель главы администрации округа Сергей Андреев. Он пожелал женщинам здоровья, красоты, благополучия и любви.

«В этот день зрительный зал Дома культуры был наполнен атмосферой весеннего настроения, улыбками, радостью. Ведущие концерта также поздравили всех присутствующих с праздником весны, любви и надежды. Концертные номера, в исполнении работников и участников художественной самодеятельности районного Дома культуры, были адресованы самой прекрасной половине человечества – женщинам. В каждой песне слагались строчки о женской красоте, о важности женщин в этом мире. Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оставив зрителям заряд положительных эмоций», - подытожили в администрации.