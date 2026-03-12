Тень над детской больницей: кто и зачем раздувает скандал вокруг псковских врачей

В медицине существуют вещи, которые невозможно измерить статистикой и сухими отчетами. За каждым числом стоят бессонные ночи врачей у детской койки, тревожные ожидания родителей и редкие минуты облегчения, когда на мониторе стабилизируется пульс и реаниматолог, выходя из палаты, тихо говорит: «Жить будет». Эти моменты складываются из месяцев напряженной работы, из ежедневных усилий врачей и медсестер, из постепенных изменений в самой системе здравоохранения. Однако порой все это может оказаться перечеркнутым одной трагедией - и волной обвинений, которая поднимается вслед за ней.

Именно такая ситуация сегодня складывается вокруг Детской областной клинической больницы. В последние месяцы в социальных сетях и региональных медиа заметно усилился поток негативных публикаций. Заголовки становятся все жестче, комментарии — все более резкими, а в центре общественного внимания оказывается руководство детской областной больницы в Пскове. Однако внимательный анализ происходящего неизбежно подводит к вопросу: действительно ли источник проблемы находится именно там, куда сегодня направлено большинство обвинений? Или же кому-то удобнее искать его именно в Пскове.

Изображение сгенерировано нейросетью

Больница, которая начала меняться

Еще два года назад сама больница находилась в сложном положении. Предыдущее руководство оставило после себя тяжелое управленческое наследие: накопленные долги, кадровую нестабильность и кризис внутренней организации. Ситуация начала постепенно меняться после смены управленческой команды. За относительно короткое время в учреждении произошли преобразования, которые специалисты региональной медицины называют почти невозможными для такого периода. Больница начала открывать новые отделения, последовательно снижать кредиторскую задолженность, повышать заработную плату врачам и улучшать техническое оснащение. Одновременно происходило и самое важное для медицинского учреждения изменение - за последние два года удалось в разы снизить детскую смертность!



Многие сотрудники вспоминают, что еще недавно больница фактически существовала на грани выживания. Сегодня же в профессиональной среде все чаще звучит другое слово - развитие. При этом даже трагические случаи, которые происходили за это время, по данным проверок не были связаны с врачебными ошибками. Речь шла о ситуациях, когда возможности медицины объективно ограничены: о тяжелейших травмах после падений с высоты или о последних стадиях онкологических заболеваний. Во всех остальных случаях, по словам родителей и коллег, врачам удавалось буквально возвращать детей к жизни.

Именно в этот период система регионального здравоохранения приняла решение о масштабной реорганизации. Полтора года назад к детской областной больнице в Пскове была присоединена Великолукская детская больница, которая стала ее филиалом. На уровне официальных документов это решение выглядело достаточно простым: приказ о реорганизации, объединение учреждений и формирование единой структуры. Однако реальная ситуация оказалась гораздо сложнее.

Вместе с филиалом объединенная больница получила новый коллектив, расположенный в другом городе, старую инфраструктуру и проблемы, накопленные за многие годы. К этому добавились сложившиеся внутри учреждения управленческие практики и профессиональные привычки, которые формировались десятилетиями. Таким образом, реорганизация означала не только формальное объединение, но и необходимость глубокой перестройки всей системы работы.

300 километров управленческой реальности

Дополнительную сложность создавало и расстояние между Псковом и Великими Луками - почти триста километров. Фактически управленческий центр оказался на противоположном конце области. Для любого руководителя очевидно, что контроль над филиалом на такой дистанции требует значительных организационных усилий. Руководству псковской больницы пришлось регулярно выезжать в Великие Луки, чтобы разбираться в кадровых вопросах, проверять организацию медицинской помощи, оценивать состояние отделений и постепенно корректировать медицинские протоколы.

Однако существует простая управленческая закономерность: культуру работы учреждения невозможно изменить одним административным решением, особенно если она формировалась на протяжении многих лет. Любая больница - это прежде всего люди. Врачи, медицинские сестры, административный персонал приходят в профессию со своими привычками, уровнем подготовки и представлениями о стандартах работы. Если система долгое время функционировала определенным образом, ее трансформация требует последовательной и длительной работы. Необходимо обучать персонал, обновлять материальную базу, внедрять новые механизмы контроля и менять управленческие процессы. Даже внедрение таких, казалось бы, базовых инструментов, как системы видеонаблюдения, электронный контроль доступа или цифровые медицинские протоколы, требует серьезных финансовых вложений. Между тем бюджеты региональных медицинских учреждений всегда ограничены.

Трагедия, которая стала точкой взрыва

На этом фоне в конце 2025 года в Великих Луках произошла трагедия. Спустя полтора суток после госпитализации скончался новорожденный ребенок. Этот случай в настоящее время расследуется, и контролирующие органы уже указали на системные недостатки в организации работы с госпитализированными детьми в Великолукском филиале. Однако после этого в информационном пространстве возник явный перекос. Основной поток обвинений оказался направлен не на те управленческие решения и процессы, которые формировались на протяжении многих лет, а на учреждение, которое лишь относительно недавно стало юридическим руководителем объединенной структуры.

В социальных сетях и некоторых публикациях довольно быстро сформировалась упрощенная картина происходящего, согласно которой ответственность за случившееся якобы полностью лежит на детской областной больнице в Пскове. При этом практически не обсуждаются другие вопросы: кто управлял медицинским учреждением до реорганизации, кто формировал кадровую политику, кто отвечал за материальное обеспечение и почему существовавшие проблемы накапливались годами. Ответы на эти вопросы находятся на поверхности, однако в публичной дискуссии они звучат значительно реже.

Подобная ситуация во многом объясняется особенностями региональной политики. Когда возникает серьезная проблема, появляется искушение объяснить ее внешним управлением. В таком случае гораздо проще заявить, что ответственность лежит на областном центре, чем признать собственные управленческие ошибки или системные упущения. Однако в сфере медицины такой подход особенно опасен. Он не помогает лечить систему и не приводит к реальным изменениям. В лучшем случае он лишь создает иллюзию поиска виновных.

Между тем если говорить откровенно, филиалу в Великих Луках сегодня необходима масштабная и последовательная работа по обновлению всей системы медицинской помощи. Речь идет не о поиске виновных, а о реформах. Требуется серьезное внимание к подготовке новых специалистов, повышение квалификации действующих врачей, модернизация оборудования и постепенная перестройка управленческих процессов. Не менее важным остается и вопрос ответственности местного медицинского персонала. При этом ключевую роль в таких изменениях должны играть и местные власти, и городское сообщество, поскольку и врачи, и пациенты — жители одного и того же города.

Существует старая управленческая истина: невозможно исправить проблему, если ее не признают. Сегодня же складывается впечатление, что часть регионального информационного пространства действует противоположным образом, пытаясь не разобраться в сложной ситуации, а перенести ответственность на наиболее заметный управленческий центр.

Между трагедией и правдой

Смерть ребенка всегда остается трагедией, и каждая подобная история требует максимально честного и объективного расследования. Однако не менее опасно, когда трагические события становятся инструментом политических или административных противостояний. В таких случаях страдают те, ради кого и существует система здравоохранения, - дети.

Безусловно, детская областная больница в Пскове несет ответственность за деятельность своего филиала.

Но мы все понимаем, что за полтора года сложно исправить проблемы, формировавшиеся десятилетиями. Настоящие реформы требуют времени, последовательных усилий и готовности признавать собственные ошибки.

Возможно, именно этот вопрос сегодня должен стать главным: готово ли местное сообщество признать существующие проблемы, чтобы наконец начать их решать.

Андрей Степанов