 
Общество

Найденная в Псковской области награда вернулась в семью героя спустя 80 лет

0

Найденная в Псковской области медаль «За боевые заслуги», принадлежавшая ветерану Великой Отечественной войны, красноармейцу Федору Жданову, уроженцу Волоконовского района Белгородской области, вернулась в семью героя спустя 80 лет. Торжественная церемония передачи государственной награды прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Об этом сообщило Псковское региональное отделение «Поискового движения России» «След "Пантеры"» в своем Telegram-канале.

Фото: Псковское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» «След "Пантеры"» / Telegram

Реликвию представители поискового отряда «Поиск-97» и народного движения «Пыталово своих не бросает» Дмитрий Ершов, Дмитрий Быстров передали правнучке героя Анне Чайкиной. Кроме того, представители Пыталовского муниципального округа передали музею книги в дар.

В мероприятии приняли участие представители поисковых организаций и студенты юридического института МВД России имени И. Д. Путилина.

История возвращения медали началась в ноябре прошлого года, когда жительница Пыталовского района Татьяна Вихрова передала в Пыталовский музей Дружбы народов медаль, найденную среди семейных вещей. Проверка в Центральном архиве Министерства обороны РФ показала, что награда не принадлежала ее дедушке, ветерану Василию Максимову. После этого семья приняла решение передать медаль музею с надеждой выяснить имя настоящего владельца.

 

Благодаря совместной работе музея Дружбы народов и поискового отряда «Поиск-97» удалось установить, что награда принадлежала Федору Жданову, а также найти его родственников.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026