Найденная в Псковской области награда вернулась в семью героя спустя 80 лет

Найденная в Псковской области медаль «За боевые заслуги», принадлежавшая ветерану Великой Отечественной войны, красноармейцу Федору Жданову, уроженцу Волоконовского района Белгородской области, вернулась в семью героя спустя 80 лет. Торжественная церемония передачи государственной награды прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Об этом сообщило Псковское региональное отделение «Поискового движения России» «След "Пантеры"» в своем Telegram-канале.

Фото: Псковское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» «След "Пантеры"» / Telegram

Реликвию представители поискового отряда «Поиск-97» и народного движения «Пыталово своих не бросает» Дмитрий Ершов, Дмитрий Быстров передали правнучке героя Анне Чайкиной. Кроме того, представители Пыталовского муниципального округа передали музею книги в дар.

В мероприятии приняли участие представители поисковых организаций и студенты юридического института МВД России имени И. Д. Путилина.

История возвращения медали началась в ноябре прошлого года, когда жительница Пыталовского района Татьяна Вихрова передала в Пыталовский музей Дружбы народов медаль, найденную среди семейных вещей. Проверка в Центральном архиве Министерства обороны РФ показала, что награда не принадлежала ее дедушке, ветерану Василию Максимову. После этого семья приняла решение передать медаль музею с надеждой выяснить имя настоящего владельца.

Благодаря совместной работе музея Дружбы народов и поискового отряда «Поиск-97» удалось установить, что награда принадлежала Федору Жданову, а также найти его родственников.