Пик заболеваемости ОРВИ придется на середину марта

По данным региональных управлений Роспотребнадзора, как минимум в 20 российских регионах зафиксировали увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом.

Так, в Ленинградской области заболевших стало на 20,4% больше, а в Пензенской области — на 13,9%. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель заболеваемости гриппом увеличился на 37%, причем больше всего зараженных среди детей от трех до шести лет. А в Тюменской области выросло число заболевших ОРВИ на 19,6%, пишут «Известия».

Несмотря на рост, новой волны заболеваемости в России не будет, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мониторинг не выявил каких-то новых вариантов (вируса. — Ред.), которые обладают пандемическим или эпидемическим потенциалом. Рост идет в том числе из-за метеоусловий, которые складываются — перепада температур от тепла к холоду», — сказал он.

Число заболевших увеличивается осенью и в конце зимы из-за смены погоды, температурных колебаний, авитаминоза и отсутствия солнца, отметил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Обычно пик заболеваемости приходится на начало-середину марта. Скорее всего, то же самое будет и в этом году. Сейчас пока еще пика заболеваемости нет», — заверил он.

По словам врача, спад заболеваемости наступит только в июне-июле, когда россияне уедут в отпуск.

