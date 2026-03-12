Медведев: Зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой

Зомби-апокалипсис через некоторое время может перестать быть фантастикой из-за исследований США, позволяющих управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Изображение сгенерировано ИИ

В статье «Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад» для журнала «Эксперт» Медведев написал, что США сформировали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие страны, как полигоны для своих испытаний. Она насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, а также на пространстве СНГ.

«Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of Us, может стать не такой уж фантастикой», - написал Медведев.

Он отметил, что применение новых патогенов позволит США формировать вблизи российских или каких-либо еще границ замаскированные под естественные процессы очаги опасных заболеваний человека и животных, которые могут приобретать общенациональные и мировые масштабы.

«Совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создало беспрецедентные риски для человечества. Следует понять, что в данных условиях кратно вырастают угрозы, связанные с созданием биологического оружия и попаданием его в руки террористических группировок», - отметил Медведев.

The Last of Us - серия компьютерных игр, ее действие происходит в постапокалиптическом будущем после глобальной эпидемии.