Электронный кадровый документооборот в СЗФО стал популярнее в четыре раза — аналитики

Проникновение электронного кадрового документооборота (ЭДО) в регионах России, включая Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), изучили платформы HRlink и hh.ru. По данным исследования, СЗФО спрос на специалистов по управлению персоналом с навыками работы с КЭДО растет с 2022 года, за четыре года он увеличился в четыре раза. Растущая потребность в специалистах, умеющих работать с КЭДО, указывает на высокую потребность в автоматизации кадровых процессов.

Изображение создано нейросетью

Наибольший интерес к автоматизированным системам кадрового учета проявляется в торговле и промышленности, а среди наиболее активных регионов выделяются Московская область, Санкт-Петербург, Иркутская и Нижегородская области, показал анализ.

Как показало исследование, самые активные регионы по количеству подписанных документов – Московская область (17,2% от общего числа), Санкт-Петербург (9,4%), Нижегородская область (4%) и Республика Татарстан (2,8%). Следом идут Свердловская область, Пермский край и Приморский край, Ростовская, Самарская, Челябинская, Костромская, Ленинградская, Кемеровская, Воронежская, Рязанская области и Алтайский край.

Автоматизация кадрового делопроизводства уже стала нормой для столичных компаний, и сейчас интерес к платформам кадрового ЭДО смещается в регионы. Больше половины (58,3%) пользователей платформы HRlink локализовано за пределами Москвы. Причем если раньше такие инструменты были востребованы преимущественно со стороны крупных федеральных компаний с широкой территориальной структурой, сейчас к платформам подключается средний и малый региональный бизнес. 

Самые активные регионы по количеству лицензий – Московская область (10,6% от общего количества пользователей) и Санкт-Петербург (10,1%). Следом за ними идет Иркутская область (5,5%) – промышленный центр, где расположено несколько крупных предприятий федерального значения, которым сложно эффективно обмениваться кадровыми документами с московскими офисами из-за удаленности региона. Наконец, замыкает четверку лидеров Нижегородская область (4,7%) – транспортно-логистический узел, где расположены региональные офисы, производства и склады многих московских компаний. 

Дальше, со значительным отрывом, идут Ростовская область (3,1%), Республика Татарстан (2,9%) и Свердловская область (2,5%). Ростовская и Свердловская области – это мощные промышленные и аграрные центры, а Татарстан – один из крупнейших ИТ-хабов в стране. Разрыв с лидерами можно объяснить тем, что плотность бизнеса в этих регионах меньше, а подход к автоматизации – более взвешенный. 

Причем отраслевой разрез в регионах примерно одинаков: по уровню спроса на системы кадрового ЭДО лидируют торговля и промышленный сектор. Объясняется это как активным наймом и высоким уровнем текучести сотрудников, так и территориально распределенной структурой предприятий. Кроме того, в таких компаниях много стандартизированных процессов, которые должны выполняться строго в соответствии с корпоративными регламентами. Их можно значительно ускорить с помощью автоматизации. Напротив, агрокомплекс и туристическая сфера пока движутся догоняющими темпами – здесь только зарождается интерес к автоматизации кадрового делопроизводства. 

Разницу можно объяснить тем, что в регионах-лидерах процесс автоматизации кадрового делопроизводства начался раньше, и сейчас платформы кадрового ЭДО глубоко интегрированы в повседневные бизнес-процессы. В свою очередь, во многих «отстающих» регионах онлайн подписывают пока только ключевые документы в HR. Кроме того, в регионах, которые входят в топ-10 по объему подписанных документов, расположено больше региональных офисов крупных федеральных предприятий – уровень их цифровизации в целом выше, а количество документов на одного подключенного пользователя – больше. 

«Как лидер по числу пользователей платформы кадрового ЭДО мы действительно можем говорить о массовом внедрении таких инструментов по всей стране, особенно в крупных промышленных центрах и транспортно-логистических узлах. Для регионального бизнеса автоматизация кадрового делопроизводства перестала быть вопросом имиджа или соответствия требованиям головной компании – в текущих условиях это экономическая необходимость. Поэтому тренд на повсеместный кадровый ЭДО будет лишь нарастать», – считает партнер, директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.  
«Аналитика hh.ru подтверждает рост потребности у бизнеса в специалистах, занимающихся КЭДО. Так, только с начала 2026 года российские работодатели искали более 1,6 тыс. таких специалистов. И по сравнению с показателями двухгодичной давности востребованность специалистов по КЭДО в целом по стране уже выросла в 5,4 раза. Причем требования, которые указывают в вакансиях для специалистов по КЭДО, достаточно демократичны, с одной стороны (46% вакансий подходят для специалистов со стажем от 1 года до 3 лет), но при этом строги к компетенциям. Так, в каждой третьей вакансии важным требованием указана правовая и нормативная грамотность и в частности, знание ТК РФ и 63-ФЗ, а еще глубокое понимание главы 49.1 ТК РФ (особенности регулирования труда дистанционных работников). Важна также техническая подкованность, так в 23% вакансий упоминается понимание архитектуры КЭДО, а также знание, как работает система (жизненный цикл документа, маршруты согласования, интеграция с учетными системами и проч.)», — отмечает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова. 
