Порядка 25 тысяч документов принял на хранение архив Псковской области в 2025 году

Порядка 25 тысяч документов принял Государственный архив Псковской области на хранение в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вопросы сохранения историко-культурного наследия и совершенствования работы с архивными документами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с руководителем Государственного архива региона Натальей Исаковой.

«Вы сохраняете нашу историю. Для Псковской области c ее богатым историко-культурным наследием это имеет особое значение. У нас 1,3 млн различных архивных дел, из них порядка 30 тысяч — особо ценные и уникальные. Порядка 200 документов ежегодно проходят обработку», — сказал Михаил Ведерников.

Наталья Исакова отметила, что обеспечение сохранности архивных документов является одним из главных направлений учреждения.

«В настоящее время созданы оптимальные условия для хранения архивных документов. У нас есть четыре специалиста в сфере реставрации, повышаем их квалификацию. В том году закупили специальную реставрационную бумагу. В 2025 году приняли более 25 тысяч документов на хранение. Более половины из них — дела участников Великой Отечественной войны», — рассказала руководитель Госархива.

Михаил Ведерников уточнил, поступают ли в архив от родственников личные дела. Наталья Исакова сообщила, что такая практика присутствует. Так, из последних были приняты документы жительницы блокадного Ленинграда Зинаиды Марковой, подлинные фронтовые письма уроженца Псковской области, кавалера ордена Славы Анатолия Лалушина. В этом году архив примет на хранение личный фонд историка Инги Лабутиной, внесшей огромный вклад в создание псковской археологической школы.

Социально-значимой функцией Государственного архива Псковской области являются запросы Социального фонда РФ по подтверждению стажа работы и заработной платы граждан для последующего начисления пенсии. В прошлом году было исполнено порядка 8,5 тысячи обращений.

Актуальными и популярными остаются запросы, связанные с изучением истории семьи. Такие обращения поступают, как со всей страны, так и из-за рубежа. В читальных залах работают порядка 500 исследователей. В ближайшее время посетители смогут через личный кабинет заказывать документы для работы в читальных залах.

В прошлом году специалисты архива завершили оцифровку документов Псковской областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Более 450 дел и свыше 120 тысячи документов загружено на сайт «Без срока давности». Кроме того, весь комплекс документов был передан Национальному центру исторической памяти при президенте РФ.

Глава региона спросил и про планы Государственного архива Псковской области на 2026 год. По словам Натальи Исаковой в рамках Года единства народов России в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области пройдет международный круглый стол «Нам нужна одна победа. Вклад народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В программе — более 20 докладов архивистов и ученых из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Луганской и Херсонской областей, а также Республики Башкортостан, Волгоградской, Ленинградской, Новгородской областей и других.

В течение года жителей региона будут знакомить с архивными документами в рамках цикла выставок одного документа «Кто в Псковской области живет. Люди, народы, судьбы». Будут представлены архивные материалы, рассказывающие о представителях разных национальностей и конфессий, которые проживали на территории Псковской области (губернии), чем они занимались, как общались между собой, какие традиции сохраняли. Особое внимание уделено значимым датам: Дню памяти жертв геноцида советского народа и Дню начала Великой Отечественной войны. Так, 22 июня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области пройдет мероприятие «Ольгин мост» о жизни псковичей в годы временной немецко-фашистской оккупации. Постановка подготовлена по одноименной книге псковского писателя Евгения Борисова.

К 250-летию образования Псковской губернии и губернского архива планируется проведение Псковских архивных чтений. Значимым событием станет и совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства РФ и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.