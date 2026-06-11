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Паспорта вручили юным псковичам в преддверии Дня России

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Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным псковичам, посвящённая Дню России, прошла в библиотеке имени Ивана Василева Пскове 11 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«В преддверии важного события мы вручаем первый ответственный документ, который дается в 14 лет, паспорт. Сегодня собрались в этом замечательном здании. Мы немного поменяли место проведения, обычно делаем это в Первой музыкальной школе, но тут мы решили пойти немного дальше», - сказал Борис Елкин.

День России - это действительно главный праздник для нашей страны, подчеркнул глава Пскова. 

 
«Получив паспорт, представители юного поколения станут еще более полноправными членами общества, смогут многое сделать. Гордитесь страной, любите страну, а самое главное - не бойтесь совершать подвиги во имя страны, во имя себя и во имя своей семьи. С наступающим вас праздником!» - заключил Борис Елкин.

День России отметят 12 июня.  

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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