«Триумвират»: Пропаганда Vs Реальность, «О спорт, ты - мир!» и прощай, «Виноград»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск «Триумвират».

Темы, которые сегодня обсудят соведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко:

Пропаганда Vs Реальность. Как выжить в когнитивном диссонансе?

О спорт, ты — мир! Надо ли России возвращаться в большой спорт?

Прощай, «Виноград»? Нужны ли гастрофестивали в Пскове?

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.