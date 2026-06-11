Псковичка поблагодарила врачей областной больницы за спасение 86-летнего отца

Благодарственное письмо за высококачественную медицинскую помощь поступило в Псковскую областную клиническую больницу (ПОКБ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Ольга Нефёдова поблагодарила врачей и медперсонал отделения сосудистой хирургии за лечение её 86-летнего отца, который получил травму артерии: «Огромная благодарность врачам и медперсоналу отделения сосудистой хирургии Псковской областной больницы! Спасли моего папу, он при падении травмировал артерию, а ему уже 86 и куча проблем с сердцем. К счастью, попал в руки к Абдулло Амирмуратовичу Шабонову, который его прооперировал так, что, проснувшись утром, папа чувствовал себя отлично. Абдулло Амирмуратович, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, за помощь, за необыкновенное спокойствие, которое передается перепуганным родным».

Отдельно Ольга Нефёдова поблагодарила медсестёр. «Терпели наши бесконечные звонки, когда не было ясности, да еще и успокаивали и подбадривали», - добавила она. «Хочется поблагодарить и главного врача больницы Евгения Сергеевича Панферова за то, что смог выстроить в больнице такую систему помощи, найти таких классных специалистов», - говорится также в письме.

Родственница пациента отметила: «Травма артерии у пациента в 86 лет с сопутствующими сердечными заболеваниями — непростой клинический случай. Здесь важны не только мастерство хирурга, но и работа анестезиологов, медсестёр операционной и отделения, которые обеспечивают послеоперационный уход».